2024-11-28 15:27:04 - المصدر: جمار

الفرات لم يعد يلتقي بدجلة في جنوب العراق، والصيادون تركوا بيوتهم وزوارقهم في الأهوار ليعملوا في بيع مياه الآرو، وصانعو الزوارق لا أحد يشتري مشاحيفهم.. عن الوجه القاسي للتغيُّر المناخي على سكان الأهوار في ذي قار.

