مضاربون وتجار أزمات و1200 محل صرافة "غير مجاز".. أسباب تذبذب أسعار الدولار في العراق

2024-11-28 15:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي سمير النصيري، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب التذبذب في سعر صرف الدولار الأميركي في أسواق البورصة، فيما اكد وجود 1200 محل صرافة غير مجاز.

وقال النصيري لـ "بغداد اليوم" إنه "مرة اخرى يعود التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي الى الواجهة، وهذه المرة بفعل المضاربين وتجار الازمات والحروب مستغلين الحرب التي يشنها حاليا الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين ولبنان والأوضاع الأمنية المربكة جراء ذلك ".

وأضاف ان "استمرار هذه الإشكالية بين فترة واخرى، يمكن ان نعزيه الى عدة أسباب، منها قبل 2023 عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة الخارجية وعدم وجود سياسة تجارية واضحة، وتشابك السياسات وعدم وجود منهاج استيرادي سنوي للقطاع الخاص بالكميات وبالمبالغ، وانما الاستيرادات مفتوحة وبدون ضوابط للتحويلات الخارجية".

وأشار إلى أن "عدم السيطرة على الاستيرادات غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية، فضلاً عن وجود نحو 1200 محل صرافة منتشرة في جميع المحافظات غير مجاز من البنك المركزي تتعامل بالدولار النقدي ونحو 12000 منفذ لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية تتعامل بتداوله بسعر الصرف في السوق السوداء".

ولفت إلى أن "أغلب التجار الذين يحصلون على الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي من البنك المركزي، لكنهم يبيعون بضاعتهم في السوق المحلية بسعر السوق السوداء، وكذلك عدم وجود بنوك مراسلة عالمية سابقاً تتعامل مع مصارفنا ولم يتم فتح حسابات لها بعملات الدول التي لدينا تبادل تجاري واسع معها كالصين والهند وتركيا والامارات".

وأوضح أن "عدم التزام التجار وبعض المصارف بالمعايير المصرفية الدولية التي تضمن وصول الدولار الى المستفيد النهائي، لذلك انصبت جهود البنك المركزي والحكومة في 2023 على رسم استراتيجية للإصلاح المالي والمصرفي لغرض السيطرة على استقرار سعر الصرف".

واوضح انه "ومن بين محاور هذه الاستراتيجية، تنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء تفاهمات دولية جديدة مع البنوك العالمية، وفتح حسابات لمصارفنا في البنوك المراسلة حيث تم فتح اكثر من 30 حساباً لدى البنوك الامريكية والصينية والاماراتية والتركية والهندية، ونتوقع خلال الشهرين المقبلين أن يرتفع عدد المصارف العراقية التي لديها حسابات في البنوك المراسلة بسبب الجهود التي يبذلها البنك المركزي في تقديم العون والمساعدة لها والتنسيق مع البنوك المراسلة المستهدفة".

هذا وشهدت اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية خلال الاسبوع الجاري حالة من التذبذب بين صعود ونزول مما احدث حالة من الارباك لدى المواطنين.