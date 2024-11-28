اتحاد كأس الخليج: موعد الجمعية العمومية في 26 ديسمبر المقبل بالكويت

2024-11-28 16:00:05 - المصدر: كونا

الدوحة - 28 – 11 (كونا) -- أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الخميس ان موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية سيكون بدولة الكويت في 26 ديسمبر المقبل.وذكر الاتحاد في بيان أن الاجتماع سيناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية بما يخدم تطور كرة القدم في المنطقة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير مستوى البطولات الإقليمية بما يتماشى مع تطلعات جماهير كرة القدم الخليجية.يذكر أن دولة الكويت تستضيف بطولة كأس الخليج لكرة القدم خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 من يناير 2025 حيث أوقعت قرعة النسخة ال26 التي سحبت بداية الشهر الجاري المنتخب الكويتي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عمان.فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق حامل اللقب والسعودية والبحرين واليمن. (النهاية) س س س / ن س ع