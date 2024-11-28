2024-11-28 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفواز

أكدت مديرية المرور العامة ، اليوم الخميس، أن مشاريع فك الاختناقات المرورية حققت تغيراً ملموساً، لافتا الى أن هناك انسيابية بحركة المركبات.

وقال مدير مديرية المرور العامة، اللواء الحقوقي رعد مهدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع فك الاختناقات المرورية المنجزة حالياً تقع ضمن سلسلة من المشاريع التي يكون أحدها مكملاً للآخر، حيث بدأنا نلمس التغيير في فك الاختناقات المرورية والانسيابية في حركة المركبات".

وأضاف مهدي، أن "هذه المشاريع تشكل حلاً بنسبة أكثر من (30-40) بالمئة من مشكلة الاختناقات المرورية، لأنها تشكل سلسلة حلقة تكمل حلقة أخرى ، وممكن أن تحل مشكلة وترحلها الى تقاطع آخر"، معرباً عن "أمله من الوزارات المعنية أن تحقق أفضل الخدمات للمواطنين من خلال إكمال بقية المشاريع التي تحل من الاختناقات المرورية ضمن مدينة بغداد".