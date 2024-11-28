ورشة حكومية لإظهار إمكانيات العراق في مجال الهندسة والبناء

2024-11-28 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – فاطمة رحمة

أعلنت مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة، شهباء العزاوي، اليوم الخميس، عن عقد ورشة (المرأة في القطاع الهندسي)، فيما أشارت الى أنها تهدف لإظهار إمكانيات العراق في مجال الهندسة والبناء.

وأكدت العزاوي، خلال ورشة العمل بعنوان (المرأة في القطاع الهندسي)، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): على "أهمية التواصل مع النساء العراقيات من خلال مكتب مستشار شؤون المرأة وعضو المجلس الأعلى للمرأة".

وأشارت، إلى "ضرورة الالتزام بالاستماع لقضايا النساء وتنظيم برامج وورش عمل لتطوير المعرفة والاستفادة من طاقات النساء داخل العراق وخارجه".

وتطرقت، إلى "زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب عن اهتمامه بالكوادر العراقية المغتربة ودعاهم للعودة والمساهمة في بناء الوطن"، منوهة بأن "أشواق الحمامي كانت من أوائل العائدات، وقدمت خبراتها للمجتمع العراقي، مع تشجيع النساء المهاجرات على زيارة العراق للاستفادة من خبراتهن".

ولفتت، الى أن "الورشة تهدف إلى تحديث المعلومات وإظهار إمكانيات العراق في مجال الهندسة والبناء"، مؤكدة على "أهمية دور المهندسات العراقيات كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية والنهضة العمرانية في بغداد والمحافظات".

من جانبها قدمت أشواق الحمامي، "الشكر لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة شهباء العزاوي، على إتاحة الفرصة لعقد الورشة".

وأوضحت، أن "هدفها هو نقل الخبرات المكتسبة من الخارج، خاصة من الولايات المتحدة، والمساهمة في تقديم أفكار جديدة تدعم تطوير العراق".