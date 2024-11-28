أنشيلوتي يرد "بهدوء" على إمكانية إقالته من ريال مدريد

2024-11-28 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على إمكانية إقالته من منصبه في أعقاب الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي بهدفين، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وسأل مراسل قناة سكاي سبورتس أنشيلوتي عقب المباراة "المدرب المخضرم وربما الأسطوري والأكثر نجاحا في ريال مدريد مثل أنشيلوتي ربما يجد منصبه مهددا هذا الموسم؟".

ورد المدرب الإيطالي بهدوء "لقد قدمت فرضية جيدة، ونحن مستمرون في عملنا بمثل هذه الفرضيات الجيدة".

وعاد كارلو أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد لولاية ثانية في صيف 2021 خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي عمل مدربا للملكي في فترتين منفصلتين أيضا.

وقاد أنشيلوتي الفريق المدريدي للفوز بكل الألقاب الممكنة منها ثلاثة ألقاب لدوري الأبطال في 2014 و2022 و2024.

ولكن الفريق المدريدي يعاني بشدة منذ بداية الموسم الجاري حيث تلقى 3 هزائم في أول 5 جولات بدوري الأبطال ليتراجع للمركز 24.

ويتبقى لحامل اللقب ثلاث مباريات أمام أتالانتا في إيطاليا ثم سالزبورج النمساوي في مدريد، ويختتم مشواره بمواجهة خارج ملعبه أمام بريست الفرنسي.