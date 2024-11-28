بعد 5 أيام.. انتشال جثة آخر ضحايا "جسر الطبر" في ميسان

2024-11-28 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر محلي في محافظة ميسان، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، بأن فريق من الغواصين نجح في انتشال اخر ضحايا جسر الطبر بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" فريقًا مشتركًا من الغواصين نجح قبل قليل في انتشال جثة من أسفل النهر في محيط جسر الطبر في ميسان بعد مرورو 5 ايام على انهيار جزئي ".

واضاف، أنه" مع اخراج اخر الضحايا تم اسدال الستار على مأساة حادثة جسر الطبر وارتفاع الحصيلة الى 3 وفيات واصابة اثنين، مؤكدا بان اللجنة التحقيقية مستمرة في الوقوف على ملابسات ماحصل وسط تشديد من بغداد في تحديد الجهات المقصرة ".

واشار المصدر الى، أن" قرار اعادة اعمار الجسر لم يتخذ بعد لكن في كل الاحوال هناك لجان هندسية شكلت من اجل النظر في مدى قدرة الجسر على تحمل الاوزان او وانشاء جسر اخر بناءً على التوصيات الفنية".

وأكد مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، تشكيل لجنة رباعية للتحقيق في حادثة سقوط جزئي لجسر حيوي في المحافظة.

وقال مدير إعلام المجلس مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تشكيل لجنة تحقيق رباعية للنظر في ملابسات سقوط جزئي لجسر الطبر الذي يربط خمس وحدات ادارية في ميسان بالاضافة الى كونه ممرا لعبور موظفي الشركات النفطية القريبة".

وأضاف، أن "الحصيلة النهائية للضحايا هم مصرع شخصين واصابة اثنين آخرين"، لافتا الى أن "مرور شاحنة تحمل مواد انشائية كان وراء سقوط جزء من الجسر وحصول الحادثة".

وأشار الى أن "مجلس ميسان قدم مقترحا لإنشاء جسر موازٍ مع عدم السماح بمرور الشاحنات الكبيرة واكمال التحقيقات في مجريات سقوط الجسر في ظل وجود مخاطبات رسمية بين الدوائر قبل الحادثة".

وكانت ميسان سجلت قبل أيام انهيار جسر الطبر الرابط بين قضاء الكحلاء وطرق عمارة - بصرة وهو جسر حديدي تم تشيده في ثمانينيات القرن الماضي.