2024-11-28 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، دعوة رسمية لحضور مؤتمر (قمة المياه الواحدة) الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض.وقال بيان لرئاسة الجمهورية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل الذي سلمه الدعوة الموقعة من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا".وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية أعرب عن شكره وامتنانه لهذه الدعوة التي ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض في الثالث من كانون الأول المقبل، على هامش الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP)".وأوضح البيان، أن "هذه القمة ستجمع قادة الدول والحكومات والمجتمعات المحلية والمؤسسات المالية التنموية، والشركات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة".