رئيس الجمهورية يؤكد خلو العراق من التمييز بين المرأة والرجل

2024-11-28 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، خلو العراق من التمييز بين المرأة والرجل.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد خبراء المبادرة النسوية الأورومتوسطية، وفريق المرصد الإقليمي بشأن العنف ضد النساء والفتيات".وأضاف البيان، أن "الرئيس رحب خلال اللقاء، بالوفد الزائر، الذي ضم خبراء من أفريقيا وآسيا وأوروبا في مجال العنف ضد المرأة".وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية مكافحة كل أشكال التمييز والإقصاء والعنف ضد المرأة، كونها جزءا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهن، ورحب بانضمام العراق إلى المؤشر الإقليمي الذي ضم تسع دول من بينها العراق".وأضاف الرئيس- بحسب البيان- أن" الدستور والنظام الديمقراطي يكفل حقوق المرأة، وأن العراقيين اليوم يتمتعون بضمانة دستورية وقانونية لكل شرائح المجتمع"، مشيرا إلى، "دور رئاسة الجمهورية في إعداد منظومة تشريعات تتسق ومعايير حقوق الإنسان والمرأة بوجه خاص، فضلاً عن إنشاء دائرة شؤون المرأة في الرئاسة ودعم النساء في تسنم مواقع قيادية في الرئاسة".وأشار إلى، أن "الرئاسة أرسلت عددا من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، ومنها (مشروع قانون العنف الأسري) و(مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة) وسبق أن سن مجلس النواب (مشروع قانون الناجيات الإيزيديات) المرسل من الرئاسة، إضافة إلى المصادقة على الكثير من المعاهدات بهذا الشأن، كذلك المساهمة في إعداد وكتابة الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ مضمون أحكام قرار مجلس الأمن (1325) المتعلقة بحماية النساء أثناء الصراعات المسلحة".وتحدث رئيس الجمهورية- وفقا للبيان- عن جهود رئاسة الجمهورية في متابعة ملف الموقوفين والمحكومين والعمل على إطلاق سراح من انتهت محكوميتهم، ومتابعة الجهات ذات العلاقة بغية مراعاة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز".وثمن الرئيس، "دور فريق العمل وجهوده في متابعة واقع المرأة، وأهمية الخطط التي تستهدف الجيل الحالي والأجيال المقبلة عبر تحليل لواقع المجتمع فضلا عن إيصال معاناة المجتمعات بشكل عام والمرأة بشكل خاص"، فيما جدد موقف العراق الثابت والمساند للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفضه العدوان الحالي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، معبرا عن أمله بأن يسهم قرار وقف إطلاق النار في تعزيز فرص السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الزائر عن شكرهم واحترامهم لرئيس الجمهورية وأفكاره الرامية إلى حماية المرأة وترسيخ حقوقها دستورياً وقانونياً"، مؤكدين، "رغبتهم في تفعيل آليات التواصل والتنسيق وتوسيع آفاق التعاون مع العراق في المجالات الإنسانية والمجتمعية".