مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق وإسبانيا

2024-11-28 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وقع العراق وإسبانيا، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2024)، مذكرات تفاهم بمجالات مختلفة.

ورعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره الإسباني، مراسيم التوقيع التي تمت في مدريد.

والمذكرات، هي:

-مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات، بين وزارة العدل العراقية، ووزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع المجالس التشريعية في مملكة إسبانيا.

-مذكرة تعاون بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، وحكومة مملكة إسبانيا.

-مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة العراقية، وغرفة التجارة الإسبانية.

-مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات العراقي، والاتحاد الإسباني لتنظيم أعمال الشركات/CEOE.

-مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة العراقية والنائب العام للدولة في مملكة إسبانيا، جرى توقيعها في مقرّ الادعاء العام الإسباني.

-مذكرة تعاون بين محافظة واسط وشركة ايماتيا الإسبانية للإنشاءات، جرى توقيعها في مقر غرفة التجارة الإسبانية.

-مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والإسبانية، سيتم توقيعها في مقر وزارة الداخلية الإسبانية.



