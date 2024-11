المنتخب الوطني يحافظ على مركزه الـ56 في تصنيف الفيفا الجديد

2024-11-28 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزه الـ 56 في التصنيف الشهري الجديد الصادر اليوم الخميس، للاتحاد الدولي (الفيفا). آسيويا بقي العراق في الترتيب السادس بعد اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر. على المستوى العربي جاء العراق سادسا بعد منتخبات المغرب ومصر والجزائر وتونس وقطر. وسيصدر التصنيف الشهري القادم للفيفا في 12 من […]

