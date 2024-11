تفاصيل اجتماع وفد كردستان مع وزارة النفط.. اتفاق على 3 نقاط

2024-11-28 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي حيدر، تفاصيل الاجتماع الذي جمع وكيل وزارة النفط العراقية علي معارج، مع ممثل إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى وعدد من النواب في البرلمان. واستقبل وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج، اليوم الخميس، رئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، وحضر اللقاء عدد من أعضاء […]

