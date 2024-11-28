المنتخب العراقي يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا الجديد

2024-11-28 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر تشرين الأول الحالي.

وبحسب التصنيف الجديد، فإن المنتخب الوطني احتل المركز الـ56 عالمياً برصيد 1442.86 نقطة، ليحافظ على مركزه في التصنيف.

وبحسب التصنيف أيضاً، فإن المنتخب الوطني يحتل المركز السادس على مستوى منتخبات آسيا بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر.

كما احتل المركز السادس على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من المغرب ومصر والجزائر وقطر وتونس.