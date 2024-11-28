العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني

2024-11-28 17:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس ،(28 تشرين الثاني 2024)، عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني الحالي في بغداد والمحافظات.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن رئيس الهيئة ذكرى عبدالرحيم، قولها، أن: "الهيئة اكملت اجراءات الصرف لاكثر من (393) ألف مستفيداً لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ أكثر من (67) ملياراً و(352) مليون دينار".

ودعت عبد الرحيم "المستفيدين والمستفيدات الى التوجه إلى المنافذ المعتمدة للصرف وذلك بعد تبليغهم برسالة من المصارف".



