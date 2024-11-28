"السيول الايرانية" تتدفق في 6 وديان حدودية شرق العراق

2024-11-28 17:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

بدأت السيول تتدفق على 6 وديان حدودية ضمن قاطعي مندلي وقزانية اقصى شرق العراق بعد موجة امطار غزيرة هطلت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، على الشريط الحدودي مع ايران.

وأكد عدد من سكان القرى الحدودية العراقية لـ"بغداد اليوم"، ان: "السيول تتدفق في 6 وديان حدودية ابرزها (ترلساق) ولكنها بمستويات دون المتوسط ولا تشكل اي خطورة على القرى او الاراضي والوديان تستوعب الموجات دون اي اضرار".

واضاف، ان "السيول لم تقطع أياً من الطرق الحدودية والاوضاع طبيعية جداً ومع توقف هطول الأمطار نتوقع ان معدلات التدفق ستنخفض خلال الساعات 24 القادمة بمستويات ملحوظة".

وبينوا ان "السيول مهمة في انعاش خزين المياه الجوفية التي تشكل ديمومة للحياة من خلال الآبار الارتوازية التي تغذي الجزء الأكبر من القرى والقصبات في المناطق الحدودية".



