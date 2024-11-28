2024-11-28 17:36:04 - المصدر: ايشان

نشر نجل أبي هادي السيد محمد مهدي، رسالة سابقة من والده، بخط يده. ونشر حساب يحمل اسم نجل أبي هادي عبر منصة “انستغرام”، الرسالة التي كتبها سيد الجنوب وعلق عليها قائلاً: أين ألقاك؟”. أدناه نص ما كتبه نجل السيد الشهيد: يا معشوقي، عندما وجدت هذه الرسالة في مذكراتي في حياتك بكيت شوقاً اليك، ثم التقيتك. […]

ظهرت المقالة “ألا من حضن أخير”.. نجل أبي هادي ينشر رسالة “شوق” من والده: أين ألقاك؟ أولاً على ايشان.



