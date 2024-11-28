2024-11-28 17:36:04 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر رفيع في الحزب، بأن تشييع سيد الجنوب “أبي هادي” سيكون خلال أسبوعين في العاصمة اللبنانية بيروت، ويكون الأضخم في المنطقة العربية. وقال المصدر في حديث لـ “إيشان”، إن “الحزب يستعد لإقامة أكبر تشييع في المنطقة، للسيد الشهيد حسن نصر الله”. وأضاف، أن “التشييع تم تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب، ليكون الأكبر والأضخم […]

ظهرت المقالة “تشييع القرن”.. بيروت تستعد لمواراة “أبي هادي” الثرى خلال أسبوعين أولاً على ايشان.



