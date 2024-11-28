(الدفاع) التركية تعلن تحييد 72 "إرهابيا" خلال أسبوع

2024-11-28 18:00:04 - المصدر: كونا

أنقرة - 28 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس تحييد 72 "إرهابيا" في عمليات نفذتها قواتها خلال أسبوع شمالي العراق وسوريا.وذكر المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة ان عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ الأول من يناير الماضي بلغ 2611 إرهابيا في شمالي العراق وسوريا.وأكد أكتورك أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها وأنشطة البحث والتمشيط في المنطقة من أجل توفير الأمن لتركيا وشعبها حتى القضاء على آخر إرهابي.وقال ان القوات التركية قامت أيضا في إطار العملية بإبطال مفعول أكثر من 3000 لغم وعبوة ناسفة زرعها الإرهابيون وتدمير 1317 وكرا ومخبأ وضبط نحو 400ر2 قطعة سلاح متنوع منها 948 أسلحة ثقيلة وما يقارب من 900 ألف نوع مختلف من الذخيرة.وتنفذ تركيا عمليات ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران. (النهاية) ا ع س / ن س ع