العمل تعلن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الأول

2024-11-28 18:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2024)، عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر كانون الأول 2024 في بغداد والمحافظات.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران فنجان، قولها، ان: "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين ابتداء من ظهر اليوم الخميس".

ودعت فنجان "المتقاعدين كافة الى مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".



