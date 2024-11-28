موظف حكومي عراقي يفوز بجائزة التميز العربي

2024-11-28 18:10:02 - المصدر: واع

القاهرة - واع - أحمد الصالححصل العراق، اليوم الخميس، على جائزتين خلال مشاركته بجائزة التميز الحكومي العربي بدورتها الثالثة، بينها جائزة أفضل موظف حكوميوأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): بأن "العراق حصل على جائزتين في مشاركته بجائزة التميز الحكومي العربي بدورتها الثالثة التي أقيمت برعاية المنظمة العربية للتنمية الادارية / جامعة الدول العربية في القاهرة، بوفد برئاسة رياض فاضل محمد الفيلي المدير العام وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسق الجائزة عن جمهورية العراق والمرشحين للفوز.وتمثلت مشاركة العراق، بـ (46) مشاركة بين موظف متميز ومبادرة و مشروع وفقا لمعايير دولية للتميز، وهما:1.تطبيق بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء2.جائزة أفضل موظف حكومي عربي/ د. منير خماس فرجوأكد، الفيليَ، أنه" يشرفنا في الحكومة العراقية الحصول على هذه الجائزة عن تطبيق بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، وهدفنا تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى كافة الخدمات الحكومية عبر منصة رقمية متطورة توفر مجموعة واسعة من الخدمات لجميع المؤسسات الحكومية بكل يسر وأمان".وبين أن" هذا التكريم يعكس رؤية العراق نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية فعّالة للمواطنين والمقيمين على السواء، ويحفزنا على الاستمرار في تطوير حلول رقمية مبتكرة ترفع من كفاءة الخدمات المقدمة وتعزز رضا الجمهور."وأضاف، أن "الجائزة الثانية لمنير فرج جاءت بعد قيامه بزرع أجهزة تحفيز الدماغ العميق لأول مرة في العراق، كأول عملية زرع لمضخة دوائية مبرمجة تعرف بثقب المفتاح في الجراحة العصبية المجهرية، وكذلك قيامه بأول عملية من المرشد الليزري لرفع الورم العميق للدماغ، وعملية تثبيت الفقرات عبر الجليد فتح الظهر عام 2014، إذ قام بتأسيس المختبر الجراحي العصبي وعلى النفقة الخاصة في مستشفى العلوم العصبية و تم تجهيزه بثلاث مجاهر جراحية، بالإضافة الى دورات تدريبية جراحية مجهرية، وإنشاء المكتبة الرقمية المفهرسة بالمجلس العربي وعلى النفقة الخاصة".