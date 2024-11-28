صلاح الدين تحدد موعد دخول 4 مستشفيات للخدمة

2024-11-28 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- فليح العبيديحددت مديرية صحة صلاح الدين، اليوم الخميس، موعد دخول 4 مستشفيات في المحافظة للخدمة، فيما استعرضت المشاريع الصحية المنفذة ونسب الإنجاز.وقال المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" دائرة صحة صلاح الدين لديها عدد من المشاريع، قيد الإنجاز، وهناك مشاريع لأربع مستشفيات بسعة، 100 سرير في قضاء الدور وسامراء والدجيل والطوز ستنجز منتصف عام 2025".وأضاف، أن" هناك كذلك 3 مستشفيات سعة 100 سرير على وزارة الصحة، و3 أخرى على مشاريع تنمية الأقاليم في صلاح الدين".وتطرق إلى نسب إنجاز مشاريع مستشفيات حالية مشيراً الى أنها "وصلت في مستشفى العلم سعة 30 سرير الى 95%، اما المستشفيات في آمرلي والضلوعية نسبة الإنجاز متفاوتة من 50 الى 75%"، لافتا الى أن"محافظة صلاح الدين أبرمت عقود لتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية، حيث بدأت هذه الشركات المتخصصة بتجهيزها".ولفت الى أن" هنالك مستشفى سعة 100 سرير في قضاء بيجي ضمن القرض الصيني ، سيتم المباشرة بالعمل فيها وتسليم الموقع الى الشركة المنفذة المحالة من قبل وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة، وهنالك عدة مراكز صحية من ضمن تنمية الأقاليم نأمل إنجازها بالفترة المقبلة في كافة أقضية محافظة صلاح الدين".وبين أن "نسبة الإنجاز وصلت في مركز أمراض الدم في المحافظة الى اكثر من 45‎%‎ ويعد من المراكز المهمة من شانه ان سيسهم بتقدم و رفع مستوى الخدمات الطبية"، مشيرا الى أن" مشروع وحدات انعاش الرئوي للخدج سعة 20 سريرا ضمن مستشفى تكريت التعليمي وصل لنسبة إنجاز بأكثر من 90%، حيث وصلت كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية الى موقع العمل، وباشرت الشركة بتنصيب هذه الأجهزة"، متوقعا افتتاح المركز بمدة أقصها شهر".