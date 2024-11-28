العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني

2024-11-28 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني.وقالت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة أكملت إجراءات الصرف لأكثر من (393) ألف مستفيد، لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ أكثر من (67) مليارا و(352) مليون دينار".ودعت عبد الرحيم، "المستفيدين والمستفيدات إلى التوجه إلى المنافذ المعتمدة للصرف، وذلك بعد تبليغهم برسالة من المصارف".