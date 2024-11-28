في أربيل.. رجال أعمال وتجار هنود يبحثون الاستثمار والتبادل التجاري (صور)

2024-11-28 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يومالخميس، لقاء غرفة التجارة والصناعة، مع كبرى الشركات الهندية، تتقدمهم القنصلالعام للهند في الإقليم، حيث بحثوا سبل تطوير التبادل التجاري والاستثمار بيننيودلهي وأربيل.

جاء ذلك، خلال استقبال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعةفي أربيل، كامران صلاح باجگر، وبحضور سلار صلاح خوشناو وحاجي فيصل گردي، أعضاءالمجلس التنفيذي للغرفة، ورسول حاجي عمر، رئيس فرع أربيل للمستوردين والمصدرين فيإقليم كوردستان، وعدد من رجال الأعمال المحليين، مدام گوبال، القنصل العام للهندفي أربيل، والوفد المرافق المكون من 25 شركة وتاجرًا في قطاع الأغذية من الهند.

ويأتي ذلك، في ظل الاستقرار والهدوء والظروف المواتية فيإقليم كوردستان للعمل والاستثمار وإنعاش القطاع الاقتصادي، خاصة في مدينة أربيل،وفي إطار زيارة وفود رجال الأعمال للمدينة وغرفة تجارة أربيل على وجه التحديد، وفقبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس غرفة أربيل، إلى التطورالتجاري بين الهند وإقليم كوردستان، وقال إن حجم التجارة يتزايد عامًا بعد عام،مضيفًا أن إقليم كوردستان يتطلع إلى تطوير المستوى التجاري مع الهند بحيث يشملجميع القطاعات، وأبدى استعداد غرفة التجارة والصناعة في أربيل للتنسيق ودعم رجالالأعمال والتجار الهنود.

بدورها، شكر مدام گوبال، القنصل العام للهند في أربيل،غرفة التجارة والصناعة في أربيل على التنسيق، وصرحت بأن الشركات والتجار الهنوديشاركون سنويًا بوفود مختلفة في المعارض الدولية في إقليم كوردستان، وفي نفس الوقتحاولنا المشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية.

وأضاف أن "القنصلية الهندية تقدم كل التعاونوالتسهيلات لرجال الأعمال والتجار في إقليم كوردستان، خاصة أعضاء الغرفة، كماسهلنا الأمر لجميع السياح من الإقليم الذين يزورون بلدنا"، لافتة إلى أنه فيبداية العام القادم سيتم افتتاح معرضين دوليين في الهند، ومن دواعي سرورنا مشاركةعدد من شركات كوردستان فيهما، وتمنت أن تقوم غرفة التجارة والصناعة في أربيلبزيارة وفد تجاري للهند للتعرف عن قرب على أحدث منتجاتهم، وخاصة المنتجاتالتكنولوجية.

وأعلن مدام گوبال، أن الهند بالإضافة إلى كونها دولةمصدرة مهمة عالميًا، فهي أيضًا تمتلك سوقًا كبيرًا جدًا، وتمنت أن يقوم تجار ورجالأعمال إقليم كوردستان بتصدير منتجاتهم.

في هذا الاجتماع، تحدثت الشركات الهندية المشاركة عن حجمومنتجات شركاتها، وسلطت الضوء على حجم تصدير منتجاتها إلى العراق وإقليم كوردستان،وأكدت على مواصلة المشاركة في المعارض الدولية لإقليم كوردستان.