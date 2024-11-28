مسرور بارزاني يبحث مع وزيرة الداخلية البريطانية "مواجهة" الهجرة غير الشرعية

2024-11-28 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مع وزيرة الداخلية البريطاني ايفيت كوبر العلاقات الثنائية ومساعي مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مسرور بارزاني استقبل في اربيل اليوم الخميس وزيرة الداخلية البريطاني ايفيت كوبر وبحث معها العلاقات الثنائية ومساعي مواجهة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الوزيرة البريطانية قدمت خلال اللقاء التهاني لبارزاني بمناسبة نجاح انتخابات برلمان كوردستان التي وصفتها بالناجحة.

واضاف البيان ان كوبر أشارت الى المكانة المتينة لاقليم كوردستان كشريك مهم واستراتيجي لبلادها في مواجهة الارهاب والتحديات الامنية.

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته عبر عن شكر وتقدير اقليم كوردستان للدعم والتعاون الذي تقدمه المملكة المتحدة، معلنا مؤكدا رغبة حكومة الإقليم في تمتين العلاقات العلاقات الثنائية في كل المجالات على أساس المصالح المشتركة.

ونوه البيان الى ان اراء الجانبين كانت متطابقة بشأن اهمية تنمية التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة والاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر البيان؛ أنه في محور آخر من اللقاء تبادل الجانبان الاراء بشأن الاصلاحات التي تقوم بها حكومة اقليم كوردستان في مجالات رقمنة الخدمات العامة والنظام المصرفي وخصوصا مشروع (حسابي= هەژماری من).