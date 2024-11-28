درجال: المنتخب العراقي يعسكر في قطر وبعض محترفيه يغيبون عن خليجي 26

2024-11-28 18:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان رجال، يوم الخميس، بأن المنتخب العراقي سيدخل معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لبطولة خليجي 26 المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وقال درجال في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز على هامش زيارته لمحافظة كركوك، إن "المعسكر سيكون يوم 13 كانون الأول ويستمر الى يوم 20 من ذات الشهر، ثم يسافر الى الكويت لغرض المشاركة في بطولة الخليج".

وأضاف أن "العراق سوف يشارك في بطولة الخليج بالمنتخب الاول ونعمل على تحقيق البطولة وان الاجواء مناسبة لتحقيق البطولة بنسختها الجديدة"، مشيراً إلى أن "عدداً من اللاعبين المحترفين سوف يغيبون عن بطولة الخليج في الكويت وذلك بسبب ارتباطهم بالاندية".

وتابع أن "العراق مرشح قوي لحجز بطاقة التأهل عن مجموعته الى كأس العالم حيث نحن نبعد بثلاثة نقاط عن المنتخب الكوري ونحن في المركز الثاني في المجموعة وقريبون من تحقيق نتائج مميزة وحجز بطاقة المجموعة للتأهل الى كأس العالم".

ولفت رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الى أن زيارته لكركوك تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في المحافظة، وبحث سبل بناء مدينتين رياضيتين متكاملتين في كركوك.

وأكد درجال التزام الاتحاد العراقي لكرة القدم بتقديم الدعم اللازم لإنجاز المشروع، مشددًا على أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الرياضي على مستوى المحافظة.

وتابع أن "الاتحاد ناقش مع إدارة كركوك تنفيذ إنشاء مدينتين رياضيتين في كركوك بالتنسيق مع إدارة محافظة كركوك تم الاتفاق على مواصلة التنسيق لمتابعة الإجراءات الفنية واللوجستية لضمان التنفيذ السريع للمشروع بما يخدم تطلعات أبناء كركوك.

من جانبه؛ قال رئيس مجلس محافظة كركوك ابراهيم محمد الحافظ في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز إنه "عقد اجتماعا موسعا بحضور محافظ كركوك، ريبوار طه، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، إضافة إلى مسؤولي القطاع الرياضي في كركوك.

وأضاف، "جرى استعراض الخطط والمقترحات التي تسهم في تطوير الحركة الرياضية ودعم المواهب الشبابية، والاستعدادات اللوجستية الجارية من قبل حكومة كركوك المحلية لتهيئة البنية التحتية للمشروع الذي سينفذ في موقعين كمراكز تدريبية تخصصية للمنتخبات الوطنية والذي سينفذ في عموم المحافظات العراقية.

وأكد الحافظ على أهمية إنشاء مدن رياضية متطورة تليق بمكانة كركوك كمدينة متعددة الثقافات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز دور الرياضة كجسر للتواصل بين مكونات المحافظة.