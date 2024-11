2024-11-28 18:55:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى بعد دقيقتين من ركن سيارته قرب سوق شعبي شرقي العاصمة بغداد، تفاجأ حسن مازن بصوت يناديه "أدفع 3 آلاف خوية" ليرّد باستغراب "مال شنو؟". أدرك مازن حينها بأنه إذ لم يعطِ ما يعرف بـ"الكراجية" لن تكون سيارته بمأمن، ولكنه تجادل مع من طلب منه المال، متحججاً بأن الأرض ملك عام، وهي عبارة عن […]

The post "درابين" وساحات بغداد تتحوّل لـ"گراجات عشوائية".. جهات متنفذة "تبتز" السائقين appeared first on جريدة المدى.