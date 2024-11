2024-11-28 18:55:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى وقع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سبع مذكرات تفاهم مشتركة مع اسبانبا. وذكر بيان تلقته (المدى)، أن "السوداني ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز ترأسا وفدي العراق وإسبانيا، في المباحثات التي جرت اليوم الخميس، في مدريد، بحضور السادة وزراء؛ الخارجية، والداخلية، والنقل، والتجارة". ورعى الجانبان توقيع أربع مذكرات تفاهم مشتركة، هي […]

The post العراق يوقع مع إسبانيا سبع مذكرات تفاهم appeared first on جريدة المدى.