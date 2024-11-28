2024-11-28 19:00:04 - المصدر: ايشان

اكد وزير الخارجية عباس عراقجي انه ان واصل الغرب تهديداته بممارسة جميع العقوبات الاممية مجددا، فمن المرجح ان يتجه الموضوع النووي داخل ايران الى اقتناء السلاح. وقالت صحيفة “الغاردين” البريطانية ان عراقجي اعلن ذلك خلال حديثه الى الصحفيين في العاصمة البرلتغالية لشبونة قبيل التئام اجتماع المفاوضين الايرانيين والاوروبيين يوم الجمعة في جنيف واضافت ان عراقجي […]

ظهرت المقالة طهران تهدد بتغيير عقيدتها النووية في حال استمرار الغرب بفرض العقوبات أولاً على ايشان.



