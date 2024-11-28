الرئيس العراقي يشيد بالعلاقات الثنائية مع الكويت ويدعو لتعزيزها

2024-11-28 19:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 28 - 11 (كونا) -- أشاد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس بالعلاقات الثنائية المتميزة بين العراق والكويت داعيا إلى تقويتها وتطويرها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي للسفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان الرئيس العراقي حمل السفير الكويتي تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي الشقيق.وعلى صعيد الاحداث في المنطقة أعرب الرئيس العراقي اثناء اللقاء عن ترحيبه بجهود ومبادرات السلام بما يعزز الأمن والاستقرار وخاصة في لبنان وفلسطين معربا في الوقت نفسه عن قلقه وإدانته لتواصل الاعمال العسكرية وقصف المدنيين.من جانبه أشاد السفير الكويتي بدعم الرئيس العراقي المتواصل لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. (النهاية) ع ح ه / ن س ع