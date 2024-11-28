نقيب الصيادلة: تسعير أكثر من 8500 مفردة دوائية

2024-11-28 19:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلن نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد، اليوم الخميس، إتمام تسجيل أكثر من 8500 مفردة دوائية، فيما أشار إلى وضع خطة لتسجيل جميع الأدوية وفحصها وتسعيرها.وقال فؤاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع التسعيرة مشترك بين وزارة الصحة ونقابتنا، وهو أيضاً ضمن المنهاج النقابي لنقابة الصيادلة في الدورة 2024، وبدأنا بهذا المشروع منذ 2016".وأضاف، "إننا حالياً بدأنا استكمال إجراءات مهمة من خلال حث المكاتب العلمية على تسجيل الأدوية في لجنة إقرار الأدوية وفق معايير تتضمن سلسلة متكاملة الهدف منها وصول الدواء الآمن إلى المواطن العراقي".وتابع، أنه "وصلنا إلى أكثر من 8500 مفردة دوائية مسجلة في سجلات وزارة الصحة، وتسجيل المفردة يتضمن إجراءات منها أن تكون المادة مسعرة ضمن سجلات وزارة الصحة، وبعدها أخذ سلسلة الفحص ثم إطلاق الصرف إلى المواطنين".ونبه، بأن "الأدوية تخضع حالياً للتسعيرة، والمحاسبة في هذا الأمر ستجري على قدم وساق في المرحلة المقبلة، إذ نحتاج أن تكون جميع الأدوية مسجلة ومفحوصة ومسعرة".