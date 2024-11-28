وزير العدل ونظيره السوري يبحثان التعاون المشترك في المجالات العدلية والقانونية

2024-11-28 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير العدل خالد شواني مع وزير العدل السوري أحمد عوض، اليوم الخميس، التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العدلية والقانونية.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير العدل خالد شواني التقى، مساء اليوم، وزير العدل السوري القاضي أحمد عوض، حيث بحث الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العدلية والقانونية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".وأضاف البيان، أنه "خلال اللقاء الذي سبق انطلاق أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، تم مناقشة مشكلة الأطفال المصاحبين لأمهاتهم المحكومات بقضايا الإرهاب والمودعات في السجون العراقية".كما تم التطرق- وفق البيان- إلى أوضاع المحكومين السوريين ومناقشة إمكانية تفعيل اتفاقية تبادل السجناء، فضلًا عن تفعيل العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تطوير العمل العدلي وتعزيز العلاقات بين العراق والجمهورية العربية السورية.