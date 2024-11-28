العراق في عين الانتقاد.. غياب "حقوق الإنسان" يسبب أزمة دولية ونداء عاجل لرشيد والسوداني

2024-11-28 19:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل حميد الشبلاوي، يوم الخميس،عن أزمة دولية تتعلق بعدم وجود مفوضية حقوق إنسان في العراق، موجهاً نداء إلى رئيسالجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للتدخل ومنعالتدخلات السياسية في اختيار المفوضية الجديدة.

وقال الشبلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضيةالعليا لحقوق الانسان انتهى عملها في عام 2020 وتسبب ذلك بأزمة دولية على اعتبار أنالعراق فقد التمثيل بحقوق الانسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس حقوقالإنسان للدول العربية".

وأضاف أن "هناك انتخابات دورية للدول العربية تكونرئاسة مجلس مفوضية حقوق الانسان كل سنة لدولة، وان العراق فقدها بسبب عدم وجود مفوضيةلحقوق الإنسان في البلاد، وأن هذا شي تسبب في زيادة معدلات الجريمة وتعاطي المخدراتوزيادة حالات الطلاق وهذا أيضا تسبب بفقدان العراق عضويته لمجلس حقوق الإنسان فيالدول العربية".

وأشار الشبلاوي، إلى أن "القوى السياسية تتدخل اليومبعمل مجلس النواب وتريد اختيار أعضاء لمجلس المفوضين لحقوق الانسان، وكأن المفوضيةحزبية وغير مستقلة"، موجهاً نداء استغاثه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بـ"التدخلوحسم مفوضية حقوق الانسان دون تدخل حزبي وتكون مفوضية مستقلة غير متحزبة".