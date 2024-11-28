2024-11-28 19:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير الحسابات الفلكية، الى بقاء 23 يوماً لدخول فصل الشتاء في العراق.

ويقول الراصد الجوي، رياض القريشي في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، انه "وفق هذه الحسابات فان 23 يوماً و18 ساعة و30 دقيقة تفصلنا عن بدء موسم الشتاء فعلياً في البلاد".

يشار الى ان الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، نوهت بوقت سابق اليوم الخميس، الى استمرار سيطرة الكتلة الهوائية الباردة والجافة الحالية على أجواء العراق والمنطقة.

ولفتت الى، ان خارطة درجات الحرارة تشير الى أن مدن شمال وغرب البلاد وكذلك تركيا والشام وإيران هي الأعلى تأثرا بهذه الموجة التي تبدأ بالإنحسار التدريجي مابعد يوم الاثنين المقبل، و تبدأ بعدها درجات الحرارة بالارتفاع مع بقاء الأجواء الشتوية الباردة.



