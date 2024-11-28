رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الاقتصادي العراقي الإسباني

2024-11-28 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي العراقي الإسباني.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك في المنتدى الاقتصادي العراقي الإسباني الذي تقيمه غرفة التجارة الإسبانية بحضور رجال أعمال من البلدين".