2024-11-28 20:00:17 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية. وفي عملية نوعية تؤكد التنسيق العالي والتعاون المثمر بين وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وبإشراف وتخطيط خلية الإسهداف في قيادة العمليات المشتركة، فقد تم رصد وتشخيص (6) مضافات تتواجد فيها مفارز داعش الخائبة …

