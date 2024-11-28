2024-11-28 20:01:43 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الخميس، توقيعاتفاق أمني مع العراق، لاستهداف عصابات تهريب البشر وتعزيز التعاون على الحدود،وذلك في أحدث جهودها للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وقالت الوزيرة إيفيت كوبر، في بيان لها إن "هناكعصابات تهريب تستفيد من عمليات العبور الخطيرة بالقوارب الصغيرة، وتمتد عملياتهاعبر شمال فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها، وصولاً إلى إقليم كوردستان العراق وماوراءه".

وأضافت كوبر، أن "منفذي الجريمة المنظمة ينشطون عبرالحدود، لذلك يجب أن تعمل (أجهزة) إنفاذ القانون عبر الحدود أيضاً"، مؤكدة أنبريطانيا ستدعم أيضاً أجهزة إنفاذ القانون العراقية في التصدي للجرائم المنظمةالخطيرة الأخرى، ومنها مكافحة المخدرات".