2024-11-28 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- - نينوى

أفادت مصادر طبية، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2024)، عن مصرع وإصابة خمسة أشخاص في حادث سير مروع بمحافظة نينوى.

وذكرت المصادر لـ"بغداد اليوم"، ان، "مدنياً لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرون، بينهم حالتان حرجتان، في حادث سير مروع على طريق الموصل – تل عبطة".

وأضافت "تم نقل المصابين إلى مركز صحي قريب لتلقي العلاج".

يُذكر أن هذا الحادث هو الثالث خلال أسبوع على نفس الطريق بسبب الحفر، مما يستدعي صيانة عاجلة لتفادي وقوع المزيد من الحوادث المؤسفة.



