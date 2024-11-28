2024-11-28 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ودع منتخب العراق للسيدات، يوم الخميس، التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم (بلي جين كينگ) للتنس التي احتضنتها البحرين.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني العراقي للسيدات، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (بلي جين كينگ) لتنس السيدات بمجموعة تضم منتخبات المالديف، طاجيكستان، وبوتان، وميانمار.

وودع منتخب العراق للسيدات التصفيات بعد ثلاثة خسائر، أمام ميانمار والمالديف وطاجيكستان انتهت جميعها بنفس النتيجة 3-0.

وكان المنتخب الوطني العراقي للسيدات عسكر في دولة البحرين استعدادا للتصفيات.