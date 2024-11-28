2024-11-28 20:36:04 - المصدر: ايشان

أكد الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن العدو خرق اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات خلال يومين.. فيما تتجه الأنظار إلى الحزب وتحضيراته لجولة ثانية. وذكر بيان للجيش، أن “العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات خلال يومين، بتاريخَي 27و 28/ 11/ 2024، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار”. وأضاف البيان، أن […]

ظهرت المقالة الكيان يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.. هل يحضّر الحزب لجولة أخرى؟ أولاً على ايشان.



