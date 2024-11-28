2024-11-28 20:36:04 - المصدر: ايشان

بعد أن طوى مجلس النواب صفحة منصب رئيسه، بانتخاب محمود المشهداني، تترقب أروقة البرلمان تمرير القوانين التي أثارت وما تزال الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية رغم كل التأكيدات التي صدرت من متنبيها حول “انسجامها مع الوضع العراقي الاجتماعي والسياسي والأمني. العفو والأحوال فما زال النائب رائد المالكي، يؤكد أن “القوى السياسية ماضية في تشريع […]

ظهرت المقالة “خلافات وإصرار سياسي”.. حراك للمضي بقوانين العفو والأحوال وتعديل الموازنة أولاً على ايشان.



