2024-11-28 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، أن الوزارة ستفاوض الشركة الأم ( فودافون العالمية ) وليس فروعها الدولية، مشيرة إلى إمكانية تأسيس شركة "فودافون العراق" مستقبلاً.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أكدت ان الوزارة ستفاوض الشركة الأم ( فودافون العالمية ) المتخصصة بتقديم خدمات شبكات الهواتف المحمول وليس فروعها في اي من الدول المختلفة".وأشارت الياسري، إلى أنه" بعد استكمال الإجراءات التحضرية ممكن ان نصل مستقبلا إلى تأسيس (فودافون العراق) والحصول على ماركتها العالمية مثلما هو الحال في الدول التي نجحت في ذلك".وكان مجلس الوزراء وافق على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات كمشغل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع .