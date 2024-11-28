2024-11-28 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس، بالاطاحة بضابط كبير متلبس بالرشوة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية تمكنت من القبض على ضابط برتبة عقيد في القوة الجوية بوزارة الدفاع في حالة تلبس بالجرم المشهود أثناء قيامه باستلام مبلغ مالي.

وأضاف المصدر؛ أن الضابط تسلم المبلغ المالي بعد قيامه بعملية ابتزاز أحد الأشخاص بالقرب من معسكر الصقر جنوب العاصمة بغداد.

واشار المصدر؛ إلى أن القوة الامنية نقلت الضابط إلى الجهة المعنية لإجراء التحقيق.