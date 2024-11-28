جهاز المخابرات العراقي يطيح بشبكة مخدرات دولية ويضبط بحوزتها 48 كغم من الكريستال

2024-11-28 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهازالمخابرات العراقي، يوم الخميس، الإطاحة بشبكة مخدرات دولية، فيما أكد ضبط بحوزتها48 كغم من مادة الكريستال.

وذكر بيان للجهاز، وردلوكالة شفق نيوز، أن "مفارز جهاز المخابرات، تمكنت من القاء القبض على شبكةمخدرات دولية حاولت ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة الى الاراضي العراقيةوخططت لتوزيع بعضها في العراق ونقل البعض الاخر الى دول مجاورة".

وأوضح البيان، أن "العمليةتمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعتهاوالكشف عن هويات العناصر المتورطين فيها والطرق النيسمية التي يستغلونها فيتحركاتها والمواد المراد تهريبها".

وتابع البيان: "بعداستحصال الموافقات الأصولية، تم تنفيذ الواجب والقاء القبض على جميع عناصر الشبكةوضبط (48) كغم من مادة الكريستال بحوزتهم، وتسليم المطلوبين اصولياً الى الجهاتالمختصة لينالوا جزاءهم العادل".