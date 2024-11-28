طقس شديد البرودة وأمطار رعدية في العراق الاسبوع المقبل

2024-11-28 21:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

المتنبئ الجوي صادق عطية:

توقعات الطقس خلال الاسبوع المقبل تشير الى أجواء مستقرة مائلة للبرودة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً

سيطرة مرتفع جوي على عموم المنطقة وأجواء صافية قليلة الغيوم مائلة للبرودة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً في الأسبوع المقبل

اقتراب منخفض جوي بالطبقات العليا قبل نهاية الأسبوع المقبل مصحوبا بمنخفض سطحي نحو شرق المتوسط

المنخفض يسبب حالة جوية وعدم استقرار وفرص لهطول زخات من الأمطار الرعدية الاربعاء والخميس لا يمكن تحديد مواقعها حاليا