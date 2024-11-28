وزيرة الاتصالات: سنفاوض شركة فودافون الأم وليس فروعها الدولية

2024-11-28 21:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2024)، ان الوزارة ستفاوض شركة (فودافون) الرئيسة (الأم) وليس فروعها الدولية لتشغيل الرخصة الوطنية في العراق.

وقال الياسري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد استكمال الإجراءات التحضرية ممكن ان نصل مستقبلاً إلى تأسيس (فودافون العراق) والحصول على ماركتها العالمية مثلما هو الحال في الدول التي نجحت في ذلك".

وأضافت "ممكن أن نصل مستقبلا إلى تأسيس (فودافون العراق) والحصول على ماركتها العالمية بعد استكمال الإجراءات التحضرية".

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته أول أمس الثلاثاء، اختيار شركة فودافون العالمية لمشروع شبكة الاتصالات الوطنية بالجيل الخامس.

وقالت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، أمس الأربعاء، ان "الوزارة وجهت عدداً من رسائل إبداء الإهتمام والدعوات إلى 22 شركة عالمية متخصصة بتشغيل شبكات الهاتف النقال الا ان بعضها اعتذرت بسبب الأحداث الأمنية في المنطقة وبعضها أبدت الرغبة للعمل بالعراق وكان من بينها شركة فودافون العالمية".

وأشارت إلى، ان "شركة (فودافون) العالمية كانت الأقرب من معايير الاختيار كونها تملك الخبرة والماركة العالمية وهي متخصصة بتقنيات الجيل الخامس وناجحة بجميع الأسواق التي عملت بها ضمن مجال تخصصها في تشغيل شبكات الهاتف النقال" على حد قولها.

وكانت شركة فودافون العالمية، أعلنت أمس الأربعاء، إنها تناقش دوراً في تقديم المشورة بشأن تصميم الشبكة بدلاً من تشغيلها في العراق.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "قسم أسواق الشركاء في فودافون يجري محادثات مع حكومة العراق بشأن عقد استشاري محتمل لتقديم المشورة بشأن تصميم شبكة 5G جديدة تخطط لها الحكومة".

وأضاف، "لا تزال المناقشات جارية، ولم نتوصل بعد إلى عقد متفق عليه".