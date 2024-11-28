السوداني يكشف سبب زيارته الى إسبانيا

2024-11-28 21:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2024)، عن سبب زيارته الى إسبانيا.

وقال السوداني في تغريدة بمنصة (إكس)، تابعتها "بغداد اليوم": "زيارتنا إلى إسبانيا هي تتويج للعلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات، قدمنا شكرنا لمملكة إسبانيا حكومة وشعباً، على حسن الضيافة والاستقبال، وأوضحنا أن ما تحقق اليوم هو إكمال لما سبق الاتفاق بشأنه خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى بغداد نهاية العام الماضي".

وأضاف "ترأسنا مع سانشيز لقاء موسعاً جرى فيه توقيع مذكرات تفاهم مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والصناعة والتجارة والعدل، واتفقنا على أهمية حضور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وثمن السوداني "الموقف الإسباني النبيل والإنساني من القضية الفلسطينية، والحرب على غزّة ولبنان، وأكدنا ضرورة إيقاف الحرب في غزة، مثلما حصل في لبنان، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وصل الى مدريد أمس على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإسباني.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات عدة.







