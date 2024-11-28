النائب الخزعلي: تسليح الدفاع الجوي يؤمن الحفاظ على السيادة الوطنية

2024-11-28 21:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس كتلة منتصرون النائب فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن تسليح قيادة الدفاع الجوي تؤمن الحفاظ على السيادة الوطنية.وقال بيان صادر عن مكتب الخزعلي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "التقى رئيس كتلة منتصرون النائب فالح الخزعلي بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش اللذان ثمنا جهود ومبادرة النائب الخزعلي بجمعه لتواقيع أعضاء مجلس النواب من أجل دعم تسليح الجيش العراقي بالدفاعات الجوية لمنع التهديدات الخارجية وحفظ سيادة الأجواء العراقية"، بحسب البيان.وتابع الخزعلي- وفق البيان- إجراءات الوزارة بهذا الصدد، بالإضافة إلى دعم قواتنا الأمنية على مستوى التدريب والتسليح وتضمين ذلك في موازنة 2025، كما أكد خلال الزيارة على ضرورة حسم ملف الأراضي والإسكان وتوزيعها لعوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين الأبطال في المحافظات كافة ومنها في محافظة البصرة والتي ستوزع قريبا بعد إكمال إجراءات الإسكان للوزارة.



