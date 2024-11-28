رئيس الوزراء: ‏زيارتنا إلى إسبانيا تتويج للعلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا وشعبينا

2024-11-28 21:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن زيارته إلى إسبانيا تتويج للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.وقال السوداني في تدوينة له على منصة "إكس"- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارتنا إلى إسبانيا هي تتويج للعلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات".وأضاف السوداني، "قدمنا شكرنا لمملكة إسبانيا حكومة وشعباً، على حسن الضيافة والاستقبال، وأوضحنا أن ما تحقق اليوم هو إكمال لما سبق الاتفاق بشأنه خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى بغداد نهاية العام الماضي".وتابع السوداني، "ترأسنا مع سانشيز لقاء موسعاً جرى فيه توقيع مذكرات تفاهم مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والصناعة والتجارة والعدل، واتفقنا على أهمية حضور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وثمَّنا الموقف الإسباني النبيل والإنساني من القضية الفلسطينية، والحرب على غزة ولبنان، وأكدنا ضرورة إيقاف الحرب في غزة، مثلما حصل في لبنان؛ من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم".