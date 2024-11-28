جهاز المخابرات يطيح بشبكة مخدرات دولية ويضبط (48) كغم من مادة الكريستال

2024-11-28 21:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز المخابرات، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة مخدرات دولية، وضبط (48) كغم من مادة الكريستال.وذكر الجهاز في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية حاولت إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية، وخططت لتوزيع بعضها في العراق ونقل البعض الآخر إلى دول مجاورة".وأضاف البيان، ان "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعتها والكشف عن هويات العناصر المتورطين فيها والطرق النيسمية التي يستغلونها في تحركاتها والمواد المراد تهريبها".وتابع، أنه "وبعد استحصال الموافقات الأصولية تم تنفيذ الواجب، وإلقاء القبض على جميع عناصر الشبكة وضبط (48) كغم من مادة الكريستال بحوزتهم، وتسليم المطلوبين أصولياً إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".