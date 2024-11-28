جهاز المخابرات الوطني يطيح بشبكة مخدرات دولية

2024-11-28 21:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2024)، الإطاحة بشبكة مخدرات دولية بحوزتها (48) كغم من مادة الكريستال.

وقال اعلام الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من القاء القبض على شبكة مخدرات دولية حاولت ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة الى الأراضي العراقية وخططت لتوزيع بعضها في العراق ونقل البعض الاخر الى دول مجاورة".

وأوضح البيان، ان "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعتها والكشف عن هويات العناصر المتوطين فيها والطرق النيسمية التي يستغلونها في تحركاتها والمواد المراد تهريبها، وبعد استحصال الموافقات الاصولية تم تنفيذ الواجب والقاء القبض على جميع عناصر الشبكة وضبط (48) كغم من مادة الكريستال بحوزتهم".

ولفت الى "تسليم المطلوبين اصولياً الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".



